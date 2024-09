Esonero De Rossi, tifosi e vip solidarizzano con l’ex allenatore della Roma

Dopo l’esonero improvviso di Daniele De Rossi dalla panchina della Roma, i tifosi giallorossi solidarizzano con l’allenatore di Ostia

La decisione della Roma di esonerare Daniele De Rossi ha scatenato una vera e propria tempesta tra i tifosi e personaggi noti della città. L’esonero di Mourinho, seppur difficile da digerire, era stato in qualche modo accettato grazie all’arrivo dell’icona giallorossa. Ma ora, le prospettive sembrano molto diverse.

Tifosi della Roma contro la società e difendono Daniele De Rossi

Come illustra La Repubblica, sui social, la rabbia dei tifosi si è riversata contro la società, i Friedkin e l’amministratrice delegata Lina Souloukou. Molti, come Roberto Chierchia, accusano la società di aver usato De Rossi per uscire indenne dall’esonero di Mourinho. Anche alcuni consiglieri comunali hanno sottolineato come la Roma sia “un’altra cosa” e i romanisti non restino mai soli.

La voce dei vip giallorossi

Tra i VIP, Massimo Ghini si dice “senza fiato” e fatica a capire cosa stia succedendo nella società. Lino Banfi si dice “scioccato” e sottolinea come senza Totti e De Rossi non ci sia più alcun riferimento all’amore per la bandiera e la squadra. Claudio Amendola, infine, dichiara di essere “dispiaciuto” per De Rossi e critica la società per aver mandato via un allenatore dopo poche partite, senza avergli dato la squadra che voleva. La situazione è tesa e il futuro della Roma appare incerto. La tifoseria è in subbuglio e la società dovrà affrontare una dura sfida per riconquistare la fiducia dei suoi sostenitori.