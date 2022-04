Furibonda zuffa in strada ieri all’Esquilino sedata dai Carabinieri. Protagonisti due giovani che in piazza Manfredo Fanti, nel quartiere Esquilino, hanno messo in allarme passanti e commercianti della zona che hanno chiesto aiuto al “112” visto il rapido degenerare della situazione.

Denunciati due nordafricani a Roma

I Carabinieri intervenuti, dopo aver posto fine alla violenta discussione, hanno trovato i due litiganti, entrambi di origine nordafricana, in possesso di borse contenenti oggetti e documenti di proprietà di due ragazze.

Le stesse sono risultate rubate poche ore prima in zona Termini e al Colosseo. Altra merce, perlopiù apparecchi elettronici, sono stati sequestrati dai Carabinieri che ora stanno tentando di risalire ai legittimi proprietari. I due sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.

