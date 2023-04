Esselunga assume a Roma: ecco dove, profili richiesti, requisiti e come candidarsi

Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro, la nota catena di supermercati Esselunga cerca personale. Dopo l’apertura di tre punti vendita – in via Tomacelli, via Cola di Rienzo e in viale Palmiro Togliatti – due nuovi punti vendita sarebbero pronti a fare capolino nella Capitale: Una in zona Parioli, a via Liegi e la seconda a Marino, comune dei Castelli Romani. Diverse le posizioni lavorative aperte, ma quali sono i requisiti richiesti e come fare per candidarsi? Ecco cosa sapere.

Esselunga assume: le posizioni lavorative aperte

Aperte sei posizioni lavorative diverse per lavorare all’interno dei supermercati della nota catena Esselunga. Il primo profilo professionale ricercato è quello di cassiere o addetto alla vendita sia full time che part time. Inserita all’interno di uno dei reparti del punto vendita, l’addetto dovrà svolgere mansioni di assistenza e servizio alla clientela, di gestione logistica del negozio, nonché verifica ed osservanza degli standard di sicurezza. Non è richiesta esperienza nel settore ma il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale. Aperta poi la posizione di allievo responsabile nella rete di Ristoranti Bar Atlantic che dovrà occuparsi di assistenza e servizio alla clientela, gestione della logistica e stoccaggio delle merci fino all’organizzazione e alla gestione del personale del reparto. Per questo ruolo è necessaria una laurea o un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Si cercano poi baristi che lavoreranno nel Bar Atlantic ai quali è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di qualifica professionale. Un’altra posizione lavorativa aperta è quella di specialista dei reparti freschi e ristorazione e coloro che si candideranno per questa posizione lavorativa dovranno aver svolto formazione professionale pluriennale in ambito enogastronomico. Vi è poi la figura di allievo responsabile per la quale occorre possedere un diploma o la laurea. Infine aperta una possibilità lavorativa anche come farmacista per lavorare nella parafarmacia del punto vendita. I requisiti richiesti sono i seguiti: laurea in farmacia o chimica, iscrizione all’albo dei farmacisti e patente di guida.

Come inoltrare la domanda

Per inoltrare la domanda occorre andare sul sito di Esselunga Jobs e svolgere la ricerca secondo i criteri di ruolo, regione, e orario (part time, full time). Appariranno, dunque, i sei risultati pocanzi descritti e dopo aver cliccato sulla posizione scelta sarà necessario decidere se proseguire fornendo mail e password o tramite Linkedin.