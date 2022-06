Estate delle Torri nel VI municipio di Roma: ecco tutti gli eventi in programma, il calendario completo

Estate, temperature altissime, ma anche tanti eventi da non perdere nella Capitale. Come quelli che si svolgeranno nel VI Municipio di Roma, in ben 11 quartieri. Dal prossimo 1° luglio, infatti, partirà ‘Luce sulle Torri’, una ‘manifestazione artistica e culturale promossa dal Municipio VI delle Torri e dedicata a tutti’.

Quali sono gli eventi nel VI Municipio di Roma

Come ha fatto sapere Franco, il presidente del Municipio, quello che partirà a luglio sarà un evento straordinario, unico in tutta Roma. Sono ben 70, infatti, gli eventi in programma per tutti i weekend dal 1 luglio al 7 agosto e saranno 11 i quartieri interessati: Giardinetti, Torre Angela, Corcolle, Villaggio Breda, San Vittorino, Ponte di Nona, Borghesiana, Castelverde, Lunghezza, Finocchio e Colle Prenestino.

“Per ogni fine settimana saranno programmati eventi in due quartieri distinti, così che sia contemporaneamente fruibile la manifestazione nei diversi versanti del vasto territorio del Municipio delle Torri, coinvolgendo attivamente le realtà e le associazioni territoriali. Il risultato è quello di un calendario artistico e culturale che prevedere 36 giorni di programmazione, a ingresso libero e gratuito”.

Tutti gli ospiti

Il VI Municipio di Roma riparte dalla cultura e cerca di accendere i riflettori su quella che è la zona periferica di Roma: la rinascita inizia da lì. Sul palco ci saranno tantissimi ospiti, come come Antonio Giuliani, artista di levatura nazionale residente nel Municipio. Ma non mancheranno, ha spiegato il Presidente:

spettacoli teatrali dedicati a Totò, Alberto Sordi e Trilussa;

appuntamenti musicali, con omaggio al M° Ennio Morricone e con la partecipazione dell’orchestra dell’Università degli Studi di Roma Tre;

ci sarà anche anteprima nazionale di un corto cinematografico dedicato a Pier Paolo Pasolini, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita;

dibattiti e presentazione di libri;

eventi a tema sociale legati alla legalità nel trentennale delle stragi di mafia che coinvolsero i giudici Falcone e Borsellino.

I riflettori saranno puntati sulle realtà “giovani locali con eventi sportivi, spettacoli didattici dedicati all’astronomia con osservazioni al telescopio guidate dall’Accademia delle Stelle, spettacoli per famiglie e per l’infanzia con laboratori interattivi”.