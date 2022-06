Estate Romana 2022 “molto più di una stagione”: ecco il programma e gli eventi da Giugno a Novembre

L’estate sta finalmente arrivando e dopo due anni di pandemia e stop, ecco che si inizia di nuovo a sognare. Quest’anno la Capitale si colorerà, ogni giorno, di un colore diverso facendo vivere ai cittadini e turisti tutte le emozioni che per un po’ di tempo abbiamo quasi dimenticato. Ritorna l’Estate Romana 2022, con più di 1.000 eventi per più di quattro mesi. Incontri, mostre, proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, concerti e tanto altro.. Ecco tutte le informazioni!

Estate Romana 2022

Oltre quasi mesi con più di 1.000 eventi. Sicuramente, sapremo cosa fare. L’Estate Romana 2022 sarà indimenticabile. Promossa da Roma Capitale – in collaborazione con la SIAE e i servizi di comunicazione di Zètema Progetto Cultura – sarà diffusa su tutto il territorio cittadino. Quindi non solo in centro ma in tutte le aree della città così da essere alla portata di tutti. Ci saranno eventi di ogni dimensione: dai grandi concerti, le rassegne e i festival fino ai più piccoli eventi organizzati nei quartieri.

“Un’Estate Romana che vuole essere quella della ripartenza e di un nuovo inizio dopo i mesi difficili che abbiamo alle spalle, per ricominciare a stare insieme e che per questo si presenta anche con un nuovo logo e con una nuova campagna di comunicazione”.

Estate Romana 2022: il programma

Il 21 Giugno, a dare simbolicamente il via all’Estate Romana 2022, sarà una serata dedicata a uno dei figli prediletti della città: Gigi Proietti. Un omaggio che avverrà al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, presentato da Flavio Insinna, con il direttore artistico Nicola Piovani che farà un breve concerto prima della proiezione del documentario LuigiProietti detto Gigi di Edoardo Leo.

Ci saranno poi una serie di Appuntamenti Speciali a fruizione gratuita organizzati da Roma Capitale che porteranno in tutta la città spettacoli di nomi di rilievo del mondo della cultura:

Il 26 Giugno al Campidoglio ci sarà Il Campidoglio e le sue storie, uno spettacolo inedito di e con Stefano Massini , recente vincitore come Best Play ai Tony Awards 2022

uno spettacolo inedito di e con , recente vincitore come Best Play ai Tony Awards 2022 Il 28 e 29 Luglio, al Parco degli Acquedotti andrà in scena Ascanio Celestini con il suo spettacolo Museo Pasolini

andrà in scena con il suo spettacolo Tra Luglio e Settembre Tokamak. Reattori e contenti , 12 serate in compagnia con Antonio Rezza e Flavia Mastrella , un’antologia di sei spettacoli teatrali. Verranno presentati in luoghi emblematici come il Teatro Tor Bella Monaca , l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone , il Teatro India e il Teatro Biblioteca Quarticciolo.

, 12 serate in compagnia con e , un’antologia di sei spettacoli teatrali. Verranno presentati in luoghi emblematici come il , l’ , il e il Nello stesso periodo, ci saranno altre 6 proiezioni – Milano via Padova; La tegola e il caso 1; La tegola e il caso 2; Fuori dove; Valle occupato; Samp – in alcune delle arene estive gratuite della città

Programma Settembre e Ottobre

Il 10 Settembre al Teatro Argentina , ci sarà Fabrizio Gifuni con il suo Il male dei ricci , reading spettacolo su Pasolini e la sua arte

, ci sarà con il suo , reading spettacolo su Pasolini e la sua arte 7, 8, 9 Ottobre ci sarà, all’Auditorium Parco dell’Ara Pacis, l’evento Essere Enea, essere Romolo, essere Numa , un ciclo di conferenze sui tre eroi romani ideato da Maurizio Bettini

, un ciclo di conferenze sui tre eroi romani ideato da Dal 14 al 16 Ottobre, presso la Biblioteca Laurentina, si terrà Transizioni, il festival dedicato alla cultura della sostenibilità a cura di Mario Tozzi

Estate Romana 2022: altri eventi

Roma Capitale ha deciso quest’anno di affiancare alle attività già previste del bando triennale 2020-2022 dell’Estate Romana, un ulteriore avviso pubblico di portata annuale, “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme”. L’obiettivo è quello di “stimolare la creazione di nuove attività a carattere diffuso, coinvolgendo i territori di tutti i Municipi di Roma Capitale”.

“Grazie a questo strumento sono stati così selezionati 80 progetti. Si tratta di una serie di spettacoli teatrali, musicali o di danza, performance, proiezioni cinematografiche, eventi di arti visive e incontri culturali che si svolgeranno prevalentemente al di fuori del Centro Storico e il cui calendario esatto è in fase di definizione”. Alcuni esempi:

Il progetto Città Foresta

C’è poi il Festival Sete Sois Sete Luas

Il progetto Dance screen the land

C’è poi Viva la Scienza!

Il Videomapping-Pasolini-Corviale

Sempre più Fuori

Roma Corsara

Tutti progetti vincitori del Bando Estate Romana 2022 che da Giugno in poi terranno compagnia a tutti i cittadini di tutte le età. Ci saranno poi tantissimi altri eventi legati alla Letteratura come la nuova edizione di “Letterature – Festival internazionale di Roma”; eventi legati al Cinema come le iniziative della Fondazione Cinema per Roma; e ancora, al Teatro, alla Musica e alla Danza.