Eur, carambola mortale di ritorno dalla discoteca: morto Davide Carnevale, gravi la sorella e l’amica

Ancora sangue sulle strade. Ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un palo della luce. Un impatto violento quello verificatosi nella notte di sabato e che è costato la vita al 27enne Davide Carnevale. Sono invece in gravi condizioni la sorella e l’amica che erano con lui a bordo della Peugeot.

L’incidente mortale all’Eur

I fatti sono avvenuti sabato alle 4 del mattino, all’altezza di via Indonesia, nella zona dell’Eur. A chiamare i soccorsi i testimoni che hanno assistito all’incidente. In corso le verifiche da parte delle autorità al fine di determinare le cause e fare chiarezza sull’accaduto. Stando ai primi accertamenti, i tre ragazzi a bordo dell’auto erano tutti residenti a Ostia, avevano passato la serata in un locale dell’Eur e stavano rientrando a casa. Al volante c’era una 22enne che ne avrebbe poi perso il controllo. Il fratello, il 27enne Davide Carnevale era impiegato come magazziniere in un centro sulla Balduina e a causa del violento impatto è sbalzato fuori dell’abitacolo morendo sul colpo. Gravemente ferita anche l’amica che era con loro e che stavano riportando a casa.

I soccorsi

A giungere sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi delle due ragazze rimasti incastrati tra le lamiere. Poi, l’arrivo delle ambulanze. Le condizioni del 27enne sono apparse subito serie ed i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Vani i tentativi di rianimazione. La sorella è stata invece condotto all’ospedale Sant’Eugenio mentre l’amica è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo.

Le indagini

Eseguiti i testi di alcol e droga per accertare in che condizioni fosse la ragazza al volante. Dai primi rilievi, non sembrerebbe essere coinvolto nessun altro veicolo. Un utile elemento per il proseguo delle indagini sarà rappresentato dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti sulla Cristoforo Colombo che verranno esaminate nel corso delle prossime ore. Disposto il sequestro dell’auto e chieste le perizie per accertare la velocità.