Funerali Fabio Palotti, domani l’ultimo saluto all’ascensorista morto lo scorso 28 aprile

Funerali Fabio Palotti. L’ultimo saluto all’ascensorista della Farnesina che lo scorso 28 aprile ha perso tragicamente la vita a seguito di un terribile incidente sul lavoro si terrà domani. La celebrazione verrà effettuata a Roma, nella parrocchia San Bonaventura.

Leggi anche: Precipita nel vano ascensore: Fabio muore a 39 anni, è la seconda vittima sul lavoro in 2 giorni a Roma

Domani l’ultimo saluto a Fabio Palotti: l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro

Le esequie del giovane Fabio avranno luogo domani a partire dalle 11. Proprio ieri sul corpo sul giovane è stata effettuata l’autopsia che ha permesso di iniziare fare chiarezza sulla tragica vicenda. Una volta terminate le indagini, la salma è stata restituita alla famiglia che ha potuto così organizzare l’ultimo saluto a Fabio.

I risultati dell’autopsia

I risultati dell’autopsia hanno evidenziato che il ragazzo non è morto precipitando dal vano ascensore sul quale stava lavorando ma è deceduto schiacciato dal peso dell’ascensore. Estremamente gravi le ferite sul corpo del giovane, che testimoniano proprio la violenza dell’impatto. Impatto che è stato per Fabio fatale.

Giallo sulla morte di Fabio Palotti

I contorni della vicenda però non sono ancora completamente chiari. Resta infatti da capire come mai l’ascensore si sia mosso mentre era in atto l’intervento. Sul caso stanno indagando i Carabinieri e sono state inoltre disposte delle verifiche sull’ascensore e sulle misure di sicurezza messe in atto dal Ministero.