Faccia a faccia con la vipera nel pollaio, l’esperto: “Non tentate mai di ucciderla”

Paura per la presenza di una vipera in un pollaio. È successo ieri, domenica 19 maggio, a Morlupo ed è stato chiesto l’intervento dell’esperto, Andrea Lunerti, per garantire la sicurezza delle persone e anche delle galline. Sempre pronto a intervenire in caso di emergenze che riguardano animali e insetti, Lunerti, anche in questo caso, è accorso per catturare e spostare la sgradita e anche pericolosa ospite.

‘Per fortuna il sibilo è stato un ottimo segnale di avvertimento’ dice l’esperto in un post sui social, per raccontare l’intervento necessario a prendere il rettile e spostarlo in un’area in cui non avrebbe potuto creare problemi.

L’esperto raccomanda di ‘non cercare di uccidere le vipere’

‘Fabio (il proprietario del pollaio ndr) ha seguito i miei consigli e – dice Lunerti – non ha cercato di ucciderla. Le statistiche ospedaliere ci insegnano che la maggior parte dei morsi di vipera nei confronti dell’uomo avvengono proprio durante i tentativi di ucciderla. Il rettile sembra muoversi lento e goffo ma in realtà se viene infastidito e molestato compie pericolosi balzi in avanti e scatti fulminei’.

La cattura del rettile e la liberazione in un ambiente naturale lontano dal centro abitato

È stato poi grazie all’intervento di Lunerti che ‘la vipera è stata catturata e liberata in un ambiente naturale, lontano dai centri abitati’. Nonostante lo spavento, i consigli dell’esperto e l’attenzione dei proprietari del pollaio hanno evitato conseguenze più serie, visto che questo è il periodo nel quale, tra gli altri animali, le vipere scelgono di uscire alla ricerca di cibo e forse nella sua incursione nel pollaio stava cercando di trovare un topo.