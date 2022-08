Fagottini della Coop ritirati dal mercato: ‘Presenza di corpi estranei’. Cosa fare, i lotti interessati

Ancora richiami alimentari e ancora prodotti ritirati dal mercato. Questa volta, a finire nel mirino, i fagottini al mirtillo a marchio Coop. Il motivo? Come ha spiegato il ministro della Salute, in alcune confezioni è stata riscontrata la presenza di corpi estranei, quindi i ‘dolcetti’ non si possono consumare.

Quali sono i lotti ritirati dal mercato

Il richiamo alimentare, come si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, fa riferimento ai fagottini della Coop, quelli ai cereali antichi con mirtillo. I lotti interessati sono tutti quelli fino al 26 agosto compreso, prodotti nello stabilimento di Via Villanova 29/7, Villanova di Castenaso (BO).

CLICCA QUI PER LA SCHEDA

Cosa fare

I fagottini al mirtillo della Coop sono stati ritirati per la possibile presenza di corpi estranei. Ma cosa bisogna fare? Se siete in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto interessati da richiamo, non bisogna assolutamente consumarle. Anzi, i fagottini vanno restituiti al punto vendita. Per eventuali informazioni è possibile contattare il n. verde 800000003 oppure a scrivere al seguente indirizzo e-mail: filo.diretto@alleanza3-0.coop.it