Falsi green pass a Roma: arrestato il medico di Pippo Franco

E’ Alessandro Aveni, il medico di Pippo Franco, quello finito nella bufera e arrestato dai Carabinieri dei Nas perché fingeva di vaccinare i suoi pazienti. L’obiettivo? Rilasciare il Green Pass a chi, in realtà, a volte neanche metteva piede nel suo studio. Prima i contatti telefonici, poi la firma su quei documenti e il certificato verde senza la somministrazione del vaccino. Il dottore compiacente, però, è stato scoperto insieme ad altre 13 persone e attualmente si trova ai domiciliari.

Arrestato il medico di Pippo Franco

Era finito al centro delle pagine di cronaca già diversi mesi fa il medico di base di Pippo Franco, il comico e attore romano che quando aveva deciso di candidarsi al fianco di Enrico Michetti aveva sempre schivato le domande sul vaccino e a chi gli aveva chiesto se si era vaccinato aveva preferito non rispondere. Poi, aveva pensato bene di mettere fine a quelle polemiche, forse da lui considerate sterili, con una foto che lo ritraeva in uno studio medico: seduto sulla poltrona e con il siero ben in vista. In quello studio medico che, però, è passato sotto la lente della procura di Roma. E che apparteneva proprio ad Alessandro Aveni, un dottore arrestato perché predisponeva false certificazioni attestanti vaccinazioni anti SARS covid-19 in realtà mai avvenute.

Come agiva

Il modus operandi del medico di base era sempre lo stesso: pur non eseguendo il vaccino, avrebbe inserito nel sistema informatico della Regione Lazio i dati di 13 pazienti. In questo modo, le 13 persone sono riuscite ad avere il rilascio del “Green Pass”, che ora è stato per tutti sottoposto a sequestro. Una certificazione verde ‘falsa’ che nel tempo avrebbero permesso a questi pazienti di fare la vita di chi, invece, si era vaccinato regolarmente.

L’accusa

I reati contestati ad Aveni sono falsità ideologica commessa da Pubblico Ufficiale in atti e documenti informatici pubblici. Il medico, in realtà, era finito nel registro degli indagati già qualche mese fa quando i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dei Green Pass, tra cui anche quello di Pippo Franco che, pur abitando molto lontano da quello studio medico, avrebbero deciso di farsi vaccinare da Alessandro Aveni. Un caso? Il difensore di Pippo Franco ha precisato che “il suo assistito ha regolare Green pass ed ha effettuato anche la terza dose. Siamo ancora in attesa della decisione del Riesame dopo l’istanza di dissequestro della certificazione. Lui è stato coinvolto in questa vicenda per telefonate intercorse tra altre persone”. Ma ora spetterà a chi indaga fare chiarezza.