Poco prima delle 14, a Roma, in Via degli Orseolo 36, una donna 50enne, fisioterapista, è stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco, esplosi da uno sconosciuto a bordo di un’auto di piccola cilindrata. La donna, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del 118, non ce l’ha fatta. Sul posto i Carabinieri. (foto di repertorio)