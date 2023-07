Ferdinando Mezzelani coinvolto nel terribile incidente a Roma: “Potevo morire dissanguato, la Dottoressa mi ha salvato la vita”

Ferdinando Mezzelani è sopravvisuto al brutale incidente di cui è stato vittima pochi giorni fa a Roma. Mentre viaggiava a bordo della sua moto sulla Cristoforo Colombo, per motivi ancora d’accertare il suo mezzo è finito sotto un autobus di linea dell’ATAC all’altezza della Tenuta di Castel Porziano e del quartiere Malafede. Per quel sinistro, il noto fotoreporter ha perso una parte della gamba, irrimediabilmente danneggiata dal passaggio del pesante mezzo su di essa.

La dottoressa che ha salvato la vita a Ferdinando Mezzelani

Se a qualcuno deve chiedere grazie, Mezzelani, è proprio al medico che gli ha eseguito le manovre per fermare un’emorragia dopo l’incidente stradale. La dottoressa militare, infatti, si era fermata sulla Cristoforo Colombo per prestargli soccorso: vedendo la gravosa perdita di sangue, con una cintura gli avrebbe contenuto la fuoriuscita stringendogli la gamba. La freddezza di mettere in piedi un disperato intervento di aiuto, che ha permesso al noto reporter sportivo di poter continuare a vivere nonostante la brutalità dell’incidente subito.

La lettera di Mezzelani alla dottoressa che gli ha salvato la vita

Sul proprio profilo Facebook, a distanza di qualche giorno dall’incidente, Ferdinando Mezzelani ha deciso di ringraziare pubblicamente la propria dottoressa. La stessa che, con grande coraggio, gli ha salvato la vita in un momento così complesso. Nel suo post, infatti, ha scritto: “Quando uscirò la troverò, la vita me l ‘ha salvata un’anonima Dottoressa Dell’Esercito, che si è fermata, mi ha tolto la cintura e mi ha stretto la gamba come una randa. Sarei morto dissanguato ,visto come sono arrivato in ospedale. Trovare le parole giuste per ringraziarla è impossibile. Scendono le lacrime. Orgoglio Italia 🇮🇹”.

Non sappiamo quando Ferdinando Mezzelani potrà uscire dall’ospedale. Ma la prima cosa che farà quel giorno, appena fuori, sarà sicuramente l’atto di ringraziare personalmente la persona che gli ha salvato la vita.