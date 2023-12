Festa dell’Immacolata 2023, negozi e supermercati aperti o chiusi oggi 8 dicembre a Roma e nel Lazio? Orari e informazioni utili

Negozi e supermercati aperti o chiusi oggi 8 dicembre a Roma e nel Lazio? Questa la domanda tra le più cercate in queste ore come capita per ogni giornata di festa.

Che si tratti della necessità di un acquisto last minute per le immancabili gite fuori porta, tempo permettendo chiaramente, oppure della voglia di concedersi qualche momento di svago con una passeggiata, in tanti si stanno chiedendo chi rimarrà aperto oggi tra negozi e centri commerciali. Dando uno sguardo alle principali strutture commerciali della Capitale – ma anche della Provincia – c’è da dire che molte hanno deciso di rimanere aperte: ecco dunque tutte le informazioni che abbiamo raccolto.

Quali sono i centri commerciali aperti a Roma e nel Lazio oggi 8 dicembre Festa dell’Immacolata: elenco completo

Quest’anno l’8 dicembre capita di venerdì. I più fortunati, che potranno “allacciare” il giorno di festa al weekend, ne approfitteranno per partire sfruttando il ponte Ma per chi resterà in citta ecco cosa hanno deciso le principali strutture commerciali della Capitale ma anche di tutta l’area metropolitana: chi sarà aperto e chi no?

Vi ricordiamo che la nostra guida ha titolo puramente informativo e che, in ogni caso, per gli orari e le modalità d’apertura ufficiali (o viceversa di chiusura straordinaria) è necessario fare riferimento alle singole strutture

Castel Romano Designer Outlet (Roma): Aperto

Porta di Roma (Roma): Aperto

I Granai (Roma): Aperto

La Romanina (Roma): Aperta

Cinecittà 2 (Roma): Aperto

Maximo (Roma): Aperto

Roma Est (Roma): Aperto

Parco da Vinci (Fiumicino): Aperto 10-21

The Wow Side Shopping Center (ex Parco Leonardo): Aperto

Sedici Pini (Pomezia): Aperto

Valmontone Outlet (Valmontone): Aperto

Supermercati aperti 8 dicembre 2023 a Roma e Provincia

Per quanto riguarda i supermercati al momento non sono segnalate particolari chiusure a Roma e dintorni a differenza, ad esempio, di quanto accaduto nei mesi scorsi in occasione di altre giornate festive, come per il 1 maggio tanto per fare un esempio. Di fatto quasi tutte le strutture resteranno aperte e soltanto in qualche caso particolare avremo negozi aperti per metà giornata. Ad ogni modo, il consiglio è sempre quello di contattare le singole attività commerciali per evitare possibili disagi.