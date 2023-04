Fiamme allo Scalo San Lorenzo, chiusa la Tangenziale Est di Roma

Ancora problemi sulla Tangenziale Est, che poco fa è stata chiusa per un forte incendio nella zona dello Scalo San Lorenzo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate all’interno di una roulotte appartenente a un senza fissa dimora della zona. La situazione, come ogni criticità che si presenta nella Tangenziale Est di Roma, ha comportato fortissime problematica con la circolazione delle vetture: nell’ora di punta per il rientro a casa dei lavoratori, il traffico tra Roma Nord e la stazione Tiburtina è andato completamente in tilt.

La roulotte in fiamme a Scalo San Lorenzo: out la Tangenziale Est

Chi guidava lungo la Tangenziale Est di Roma intorno alle ore 19, si è trovato davanti agli occhi una fitta colonna di fumo all’altezza della stazione Tiburtina. I Vigili del Fuoco stanno ancora indagando sulle cause del fortissimo incendio che ha toccato la zona, con le indagini che chiariranno le dinamiche solamente a partire dalle prossime ore. Gli automobilisti, così come i passanti di Scalo San Lorenzo e della zona Tiburtina, sono dovuti ricorrere ai vestiti per coprire le vie respiratorie, al fine di non respirare le polveri provenienti dalla nuova di fumo nero che si stava estendendo nell’area.

Chi è lì, parla di “un’aria irrespirabile da una buona mezz’ora”. Ma non solo: l’ennesimo incendio che tocca la zona, avvelenando i polmoni dei tantissimi residenti dei due quartieri capitolini. Una situazione che sta gettando nello sconforto le persone da almeno una decina di anni, ormai esausti da quegli accampamenti abusivi che quasi ogni giorno recano problemi di vivibilità nel quartiere. Non è il primo giaciglio di fortuna che, tra Scalo San Lorenzo e la stazione Tiburtina, va in fiamme per cause ignote. Tante volte a far scaturire le fiamme sono l’uso maldestro delle bombole, altre invece l’utilizzo superficiale di candele per illuminare le roulotte.

Le dinamiche dell’incendio

La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 19,10 circa, sotto il viadotto dello scalo di San Lorenzo (RM) due Squadre Vvf 1/A e 3/A con l’ausilio della Autobotte 10/A per un incendio che ha distrutto completamente un camper e parzialmente quattro autovetture, non ci sono stati feriti. Inoltre, sono state messe in sicurezza due bombole di GPL.