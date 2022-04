Fiumicino, volo da incubo per Ragusa: 5 ore e mezza di attesa in aeroporto, arrivano i carabinieri

Altro che giornata trascorsa fuori porta. Hanno passato la Pasquetta in aeroporto, i passeggeri che dovevano andare da Roma Fiumicino in Sicilia con il volo Ryanair. La loro destinazione era Ragusa, con arrivo all’aeroporto di Comiso Pio La Torre. Ma la partenza, prevista per le ore ore 12:40, è avvenuta solo alle ore 18:05.

Pasquetta da incubo in aeroporto

Non si conoscono le cause del ritardo, ma i passeggeri, infuriati, non hanno fatto passare liscia la cosa. Vedendo che i minuti diventavano ore, a un certo punto hanno chiamato i carabinieri. In attesa c’erano ben 160 persone. Il volo, infatti, era al completo. Nessuno da parte della compagnia aveva dato notizie ai passeggeri riguardo ai motivi del ritardo e questi, sentendosi presi in giro, hanno richiesto l’aiuto delle forze dell’ordine.

Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri e il volo alla fine è decollato alle 18:05. L’arrivo all’aeroporto di Comiso è previsto alle 20:35, con oltre 5 ore e mezzo di ritardo rispetto alla tabella iniziale. Una Pasquetta alternativa, e di certo non gradita, per i passeggeri, già pronti a richiedere il rimborso del costo del biglietto.