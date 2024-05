Folle inseguimento per le strade di Roma: speronano l’auto della Polizia e aggrediscono gli agenti

Inseguimento a tutta velocità per le strade di Roma, speronano l’auto della Polizia e poi aggrediscono gli agenti. È successo nel corso di un servizio di controllo da parte della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio che ha portato all’arresto di 3 italiani, di 22, 23 e 31anni, perché gravemente indiziati dei reati di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La Polizia ha notato 2 uomini aggirarsi sul Lungotevere Farnesina

Gli investigatori stavano controllando l’area di Lungotevere Farnesina, quando hanno notato due uomini che, passeggiando, erano intenti a osservare gli interni delle auto in sosta. I poliziotti, insospettiti, hanno monitorato l’atteggiamento dei due per un po’, appurando, altresì, che un terzo uomo li seguiva a vista a bordo di un altro veicolo in doppia fila.

Fuga a bordo di un’auto

A quel punto, gli agenti hanno visto i due a piedi che si sono affiancati a un’auto e, giunti al deflettore posteriore, si sono preparati a infrangerlo. In quei frangenti, il loro complice, in attesa a bordo del veicolo, si è accorto della presenza degli agenti e li ha avvisati con un colpo di clacson, per poi raggiungerli rapidamente. Proprio in quell’istante, gli investigatori gli hanno intimato l’alt, ma i tre sono scappati a bordo del veicolo a forte velocità creando pericolo per la circolazione stradale.

L’inseguimento e l’aggressione

Ne è nato un inseguimento, durante il quale il conducente dell’auto in fuga ha zigzagato pericolosamente per le vie cittadine e in alcuni punti speronato anche l’autovettura di servizio fino a quando, giunti nei pressi di Ponte Sublicio, sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti. I tre, impossibilitati a fuggire a bordo dell’auto perché bloccata, hanno nuovamente tentato la fuga a piedi ma, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati definitivamente bloccati e trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. I tre, italiani di 22, 23 e 31anni, sono stati arrestati perché gravemente indiziati dei reati di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’Autorità Giudiziaria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha in seguito convalidato gli arresti.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.