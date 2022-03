Follia a Roma: dà di matto, litiga con i vicini e si barrica in casa

Prima la discussione con i vicini di casa, poi la decisione di barricarsi dentro il proprio appartamento. Al punto che sono dovuti intervenire gli agenti di Polizia e i vigili del fuoco per calmare l’uomo, che ha dato in escandescenze, e per portarlo in ospedale per degli accertamenti.

Dà in escandescenze e si chiude in casa

E’ successo intorno alle 13 di oggi in zona Balduina, in via Lucilio all’altezza del civico numero 36. E’ qui che un uomo avrebbe prima discusso con i vicini verbalmente per futili motivi, poi avrebbe pensato bene di barricarsi in casa dopo aver preso a calci e pugni i vasi che si trovavano nell’androne del condominio.

L’intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, hanno calmato l’uomo, hanno aperto la porta di casa e lo hanno portato in ospedale, al Santo Spirito, per degli accertamenti.