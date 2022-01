Follia a Roma, tenta di accoltellare l’ex e le taglia un dito: arrestato aspirante medico 28enne

Follia a Roma, dove una lite per gelosia è sfociata nel sangue. Un 28enne ha aggredito l’ex fidanzata e le ha tagliato un dito con un grosso coltello da cucina. E’ accaduto domenica 9 gennaio in zona Tor Vergata.

Il ritorno di fiamma e la gelosia

I due ragazzi si erano lasciati qualche mese fa proprio a causa della gelosia e dell’aggressività del 28enne. Nelle ultime settimane, però, i due avevano ricominciato a sentirsi telefonicamente fino a decidere di dare una seconda chance alla loro storia. La ragazza aveva pensato che lui fosse cambiato e che sarebbe riuscito a contenere la sua folle gelosia. Così tre giorni fa si sono visti a casa di lui e hanno trascorso la serata e la notte insieme. La mattina seguente però il ragazzo ha mostrato nuovamente il suo lato oscuro. In preda alla gelosia ha iniziato ad accusare l’ex di aver frequentato altri ragazzi durante il periodo della loro rottura, pretendendo di farsi dare da lei il cellulare per cercare le “prove”. Al rifiuto della ragazza di consegnargli lo smartphone per cercare eventuali chat con altri ragazzi, il 28enne ha avuto un violentissimo scatto d’ira.

Il folle scatto d’ira e l’aggressione

Prima ha preso una chiave e l’ha puntata al collo della ragazza, minacciando di sfregiarla. A quel punto la giovane, terrorizzata, ha consegnato il cellulare, pensando che lui potesse calmarsi. Ma la reazione dello studente è stata esattamente il contrario. Scorrendo tra le chat della ragazza ne ha notata una con un suo ex e, anche se nei messaggi non c’era scritto nulla che indicasse un riavvicinamento tra i due, l’aspirante medico è andato su tutte le furie. Ha afferrato la ragazza per il collo e ha iniziato a sbatterle con violenza la testa contro il muro. Lei ha provato a liberarsi con tutte le sue forze. Quando finalmente ci è riuscita lui l’ha inseguita per tutta casa urlandole contro offese e minacce. Poi è andato in cucina e ha afferrato il coltello. Dopo diversi colpi andati a vuoto diretti alla ragazza è riuscito a colpirla ad una mano, tagliandole parte del pollice sinistro. Solo allora il 28enne si è reso conto della gravità della situazione e della follia che stava compiendo. Così ha gettato il coltello e ha allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha trasportato la ragazza in ospedale, dove le sono stati refertati 21 giorni di prognosi. La giovane ha deciso di sporgere immediatamente denuncia contro l’ex, che è stato arrestato con le accuse di lesioni e tentato omicidio.