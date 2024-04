Follia a Tor Bella Monaca, la Finanza arresta un pusher e viene aggredita dai residenti

Doveva essere un servizio di controllo, come ne vengono svolti tanti, invece si è trasformato in un’aggressione nei confronti delle forze dell’ordine da parte di un gruppo di residenti.

Le verifiche contro l’attività di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca ha avuto come protagonisti una pattuglia degli uomini della Guardia di Finanza i quali, in via Pierferdinando Quaglia, si sono trovati di fronte a tre uomini che, presumibilmente, erano intenti in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

La fuga dei tre uomini e l’inseguimento

I tre, quando hanno visto i finanzieri, sono velocemente fuggiti a piedi. Una corsa disperata nel tentativo di sfuggire ai controlli. E due presunti pusher sono riusciti a far perdere le proprie tracce, mentre il terzo, nella corsa è caduto rovinosamente a terra battendo la testa. Gli uomini della Guardia di Finanza sono così riusciti a fermare il 20enne, ma quello che è successo dopo è stato follia.

Finanzieri accerchiati e aggrediti da alcuni residenti

Un gruppo di persone è sceso dalle palazzine vicine e ha accerchiato i militari nel tentativo di impedire l’arresto del giovane spacciatore. Ne sarebbe nata anche una colluttazione con le forze dell’ordine e il ferimento di un finanziere, non senza che le Fiamme gialle riuscissero a far scattare le manette ai polsi del 20enne. Ma l’indagato, intanto, forse allo scopo di nascondere lo stupefacente aveva ingerito la droga e ha iniziato a dimenarsi e a dare calci e pugni agli operanti.

L’arresto del 20enne

Neanche questa reazione ha fermato i finanzieri che, anche grazie al supporto di alcune Volanti della Polizia, sono riusciti ad arrestare il giovane che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.