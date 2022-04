Follia sul GRA a Roma. Picchiano il calciatore della Lazio Raul Moro e suo padre, poi gli rubano l’auto

Raul Moro è un giovane calciatore spagnolo , attaccante della Lazio. Lui, classe 2002, è stato acquistato dai biancocelesti nel 2019 ed è stato convocato per la prima volta in squadra nel 2020, quando è sceso in campo contro la Juventus. Proprio lui ieri sera, insieme al padre, è rimasto vittima di una rapina. Prima l’aggressione, le botte, poi l’auto portata via. Nel bel mezzo del Grande Raccordo Anulare, all’altezza del km 26. È qui che quattro malviventi si sono avvicinati, li hanno aggrediti e gli hanno rubato la vettura sulla quale viaggiavano.

L’auto, sulla quale viaggiavano il calciatore della Lazio e il padre, è stata poi ritrovata in via Castel Giubileo, dove è arrivata per i rilievi anche la Scientifica. Ma dei malviventi nessuna traccia. La Polizia Stradale, insieme alla Squadra Mobile, ora sta continuando le indagini per dare un volto e un nome ai componenti della ‘banda’, che ha agito di notte, su una delle arterie principali della capitale. Raul Moro e suo padre, invece, sono stati trasportati in Ospedale per tutte le cure del caso.