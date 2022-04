Formula E, vince Mitch Evans: è doppio trionfo a Roma

Formula E, il re dell’E-Prix a Roma è Mitch Evans, che con una doppietta stravince la due giorni della Capitale. Il pilota neozelandese della Jaguar ha infatti vinto sia nella gara di ieri che in quella di oggi. Si aggiudica così la quinta tappa del Mondiale di Formula E. Dietro di lui Jean-Eric Vergne a bordo della DS Techeetah e Robin Frijns sulla Envision.

E’ invece andata male all’italiano Antonio Giovinazzi: la sua gara è finita prima del tempo. Giovinazzi, a bordo della sua Dragon/Penske, è infatti stato costretto al ritiro.

La bella giornata ha favorito la riuscita dell’evento. Sugli spalti il pubblico era al completo: ben 20 mila le presenze registrate. Un successo per la Formula E e per Roma, come ha sottolineato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri.

“La Formula E a Roma è stato un bellissimo spettacolo internazionale. Non solo per i 20mila spettatori tornati finalmente in presenza, ma anche per i 40 milioni di telespettatori da 180 Paesi nel mondo. Il Rome E-Prix 2022, con 24 monoposto elettriche che hanno sfrecciato in un circuito cittadino unico come quello dell’Eur, ha regalato emozioni uniche ai tantissimi appassionati di motori e tecnologia”. Queste le prime parole del sindaco Roberto Gualtieri.

Il primo cittadino poi ha ha spostato l’attenzione sulla tecnologia e l’innovazione.

“La FormulaE è più di una gara, è una vera e propria piattaforma tecnologica sulla mobilità sostenibile ed elettrica. Temi che rappresentano una sfida per tutti e che Roma vuole interpretare diventando una città all’avanguardia, dotandosi di flotte di autobus elettrici, implementando servizi come le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, sostenendo la creazione di comunità energetiche. Questa manifestazione include anche iniziative per il territorio. Sei attraversamenti pedonali luminosi alimentati a energia solare, la ristrutturazione del parco giochi al lago dell’Eur, il rifacimento della strada intorno alla pista e la donazione di cinque defibrillatori al quartiere. Roma, oggi più che mai, vuole essere protagonista dell’innovazione e della mobilità sostenibile e intelligente. Per questo, come Amministrazione, stiamo schiacciando l’acceleratore verso il futuro”.