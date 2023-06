Frana terrorizza Riano: cede il costone, travolta un’auto

Paura a Riano, comune a nord est di Roma, dove ieri s’è verificata una frana. Nonostante il grande spavento per gli abitanti che risiedono nei pressi di via Riano, dove un grande masso s’è staccato dal costone non si sono registrate conseguenze per le persone, solo un’auto parcheggiata è stata travolta. Chi si trovava in zona al momento del crollo è stato improvvisamente investito da una fitta nube di polvere e ha sobbalzato al rumore provocato dal cedimento.

L’ordinanza del sindaco

Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area. I soccorritori hanno eliminato il pericolo imminente di altri cedimenti, ma la strada è stata interdetta al traffico. Il sindaco ha provveduto, nella giornata di oggi, ha emanare ordinanza con la quale dispone ‘il divieto di transito a tutti i veicoli in via dante Alighieri dall’intersezione con via Padre Giorgio da Riano, fino all’intersezione con via dei Fontanoni, con decorrenza dalla data odierna fino a cessata emergenza’.

L’invito ai pedoni e ai residenti di prestare attenzione

Nel provvedimento sindacale è inoltre ‘fatto obbligo a tutti i pedoni che hanno necessità di uscire e entrare dalle proprie abitazioni interessate al tratto interdetto, di transitare esclusivamente all’interno del percorso delimitato dalle transenne’. E ha inoltre disposto il divieto di ‘utilizzare le cantine che si trovano sotto l’area nella quale si è verificata la frana’.

Sul posto sono in corso attività per la messa in sicurezza dell’area

I cittadini sono fortemente preoccupati. Anche stamattina, quando sono apparsi, sempre sul luogo del cedimento, altri detriti, l’allarme è stato immediato tra i residenti, spaventati all’idea che possano verificarsi altre frane. Non sembra, però, che si sia verificato altro movimento franoso, si tratterebbe invece di massi rimossi proprio al fine di mettere in sicurezza la zona, dove sono in corso le attività per eliminare nel minor tempo possibile pericoli per l’incolumità pubblica. (foto: Livia Macioce)