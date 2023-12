Francesco Totti nel mirino della Finanza, accertamento fiscale per l’ex capitano della Roma

Accertamento economico finanziario su Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è stato raggiunto dalla Guardia di Finanza nel suo appartamento capitolino per acquisire documentazione contabile. E le Fiamme oro, per quanto abbiano fatto sapere che al momento non c’è alcun indagine penale in corso, hanno anche precisato che si tratta solo di una prima verifica.

L’ex capitano della Roma torna alla ribalta per un accertamento fiscale

I tifosi giallorossi vivono con apprensione questo ulteriore momento del loro ‘capitano’. D’altro canto Totti è estremamente noto a Roma, tanto da essere stato incoronato dai romani come ‘l’ottavo re di Roma’. Ma si tratta di un accertamento come tanti. Di una delle indagini che spesso prendono di mira personaggi noti e non solo dello sport, ma anche dello spettacolo. Di fatto dopo la separazione da Ilary Blasi, ‘er Pupone’ da tempo è sotto i riflettori, e ultimamente vi è tornato a causa del docufilm della sua ex ‘Unica’.

Al momento solo acquisizione di documentazione

Questa verifica non fa altro riaccendere i riflettori sulla vita del campione, nella speranza che i finanzieri non riscontrino irregolarità, altrimenti potrebbe scattare la denuncia penale. Al momento si tratta di un procedimento in itinere. Di un controllo amministrativo che non evidenzia alcuna irregolarità da parte di Totti. Anche se bisognerà aspettare l’esito delle indagini per essere certi che il capitano giallorosso esca indenne anche da questa ulteriore ‘bufera’.

Per l’esito delle indagini bisognerà aspettare alcuni mesi

Al momento solo acquisizione di documentazione da parte del nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza che avrà bisogno, probabilmente, di mesi, prima di poter tirare le somme sulla regolarità contabile di Francesco Totti, al quale non resta che aspettare la chiusura delle indagini, anche se, da più parti sono arrivate rassicurazioni circa il fatto che il campione appare sereno.