“Francesco Totti veniva a casa prima del matrimonio…” Flavia Vento shock: la verità dopo 20 anni

Flavia Vento non riesce più a nascondere quel segreto che si porta dentro da tanti, troppi anni: il suo legame con l’ex capitano giallorosso, Francesco Totti. Ha deciso di raccontare tutto di dire la verità su quanto c’è stato, nonostante siano passati ormai oltre 20 anni.

Il racconto di Flavia Vento

Totti e Vento, secondo il racconto di quest’ultima al settimanale DiPiù, avrebbero avuto una prima storia d’amore nel 2001 e a seguire nel 2005 quando Francesco stava per sposarsi con Ilary, incita del loro primogenito Cristian. La showgirl proprio in questa seconda occasione rese pubblica la sua relazione con Totti, ma poi ci ha ripensato e ha ritrattato per tutelare Francesco e la sua famiglia e anche perché, per sua stessa ammissione: ‘Ho avuto paura’.

La confessione che ha provocato reazioni contro la showgirl

Questa confessione è costata cara alla Vento. Non solo i fan, ma anche lo stesso Francesco e consorte le avrebbero dato della bugiarda. Di fronte a queste reazioni la showgirl ha preferito restare in silenzio, non commentare neanche le forti aggressioni verbali ricevute dalla gente comune e non solo, per quanto ha dovuto digerire un boccone davvero amaro che non si sarebbe aspettato: l’attacco del campione della Roma, il quale, invece, avrebbe dovuto, secondo lei, solo ringraziarla per la discrezione.

Quando si sono conosciuti

I due si erano conosciuti quando lei aveva solo 24 anni e lavorava nel programma di Teo Mammuccari, ‘Libero’. Un incontro casuale a una festa che ha sugellato l’inizio di qualcosa di più. Un legame del quale la Vento parla con tenerezza e forse anche con nostalgia, per la semplicità e la spontaneità con cui è nato. A seguire l’allontanamento e, poi, il nuovo incontro nel 2005, in un ristorante, ognuno con il proprio gruppo di amici. Un’occasione che i due hanno colto per lasciarsi andare a momenti di intimità.

Il ritorno di fiamma

Nonostante Flavia sapesse che Francesco stava per sposarsi, nessuno dei due ha saputo resistere all’altra e hanno trascorso la notte insieme. A seguire, però, Totti si sarebbe volatilizzato. Nessuna telefonata, non un messaggio. Tutto era iniziato e finito quella sera, lasciando la showgirl amareggiata, perché pensava che quell’attrazione e quell’intesa avrebbero messo in crisi l’ex calciatore giallorosso, si aspettava, forse, che avrebbe potuto anche avere ripensamenti sul matrimonio con Ilary. Ma così non è stato.