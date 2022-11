Frecce Tricolori a Roma oggi 4 novembre 2022: a che ora e dove vedere la diretta tv dall’Altare della Patria

Occhi puntati al cielo perché oggi su Roma, come accade ogni 4 novembre, voleranno le frecce tricolori. Questa, infatti, è una data importante: giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate, che verrà celebrata sì nella Capitale, ma anche in tv e alla Radio. La Rai, per l’occasione, proporrà una serie di approfondimenti, dalla deposizione della corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Piazza Venezia fino alla cerimonia di celebrazione della giornata dell’unità nazionale e della festa delle forze dell’ordine, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che sarà presente.

La corona d’alloro all’Altare della Patria

A 101 anni da quel 4 novembre in cui il feretro del Milite Ignoto giunse all’Altare della Patria e a 103 dall’Istituzione della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate, saranno tantissime le celebrazioni a Roma, molte seguite dalla Rai in diretta con una programmazione dedicata su tv, radio e web.

Orari e come cambia la viabilità per le frecce tricolori

Per l’occasione i romani dovranno fare i conti con un cambio della viabilità. Tra strade chiuse, divieti di sosta e autobus che devieranno il loro percorso di sempre. Come fa sapere Roma Mobilità, dalla notte ci saranno divieti di sosta in piazza Venezia; via del Plebiscito; via del Teatro di Marcello (solo lato Vittoriano, nel tratto compreso tra la Scalinata del Campidoglio e piazza Venezia); piazza di San Marco; piazza della Madonna di Loreto; via dei Fori Imperiali (tratto compreso tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci); via Ventiquattro Maggio; largo Magnanapoli; via Quattro Novembre; via Mazzarino ( tratto compreso tra via Ventiquattro Maggio e via Nazionale).

Dalle 7 di mattina, invece, ci saranno chiusure al traffico su: piazza Venezia; via dei Fori Imperiali (tratto compreso tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci); piazza della Madonna di Loreto; via del Teatro di Marcello (sola direttrice da vico Jugario a piazza Venezia); piazza di San Marco; piazza dell’Ara Coeli. Chiusure al traffico anche su via Nazionale, via IV Novembre e via Cesare Battisti. Dalle 7,30 chiusure interesseranno anche l’area adiacente il Palazzo del Quirinale compresa nei seguenti piani viari: intersezione via delle Quattro Fontane/via del Quirinale, via della Dataria, largo Magnanapoli, via Quattro Novembre. Dalle 7 scatteranno limitazioni e deviazioni per 26 linee di bus: H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916. La linea 119 sarà sospesa da inizio servizio fino alle 11,30 circa.

Dove e a che ora seguire l’evento in tv

I più fortunati potranno vedere lo spettacolo dal vivo, altri dovranno accontentarsi della televisione. Rai 1 con il TG1 seguirà fin dal mattino le cerimonie ufficialità e si potrà vedere anche il sorvolo delle frecce tricolori. A questo seguirà Unomattina, poi alle 11.25 ci sarà la diretta del TG1 da Bari. Rai 2, invece, aprirà una finestra dedicata alla giornata nella trasmissione ‘I Fatti Vostri’, mentre su Rai 3 anche Agorà avrà un momento di approfondimento sul tema.

La celebrazione a Roma si svolgerà dalle 8.30 alle 9.15 circa.