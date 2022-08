Fregene, conto salato al Singita: 753€ per l’aperitivo in spiaggia

Un aperitivo decisamente salato, che un gruppo di amici non dimenticherà molto facilmente. Avevano deciso di trascorrere l’ora del tramonto al Singita, un noto locale del litorale ma l’arrivo del conto di ben 753 euro, ha destato non poca amarezza e delusione in tutti gli avventori.

Un aperitivo in spiaggia decisamente costoso

Una comitiva di 21 persone quella che ieri ha deciso di riunirsi per un aperitivo all’ora del tramonto al Singita, uno dei locali più conosciuti del litorale laziale. Una location d’eccezione, il tutto contornato da stuzzichini e bibite. Insomma, un aperitivo con i fiocchi che è costato agli avventori la cifra di 753 euro.

I consumatori

I consumatori avevano tutti un’età compresa tra i 30 ed i 50 anni e ciò che maggiormente gli ha infastiditi è stato il costo del coperto. Un solo posto a sedere è infatti costato 25 euro a persona, senza considerare che molte delle persone presenti sono rimaste in piedi. Conti alla mano, dunque, solo con il coperto si è raggiunta la quota di 525 euro. Stuzzichini e bibite hanno poi fatto il resto.

La denuncia

Non tutti hanno accettato il conto che hanno ritenuto eccessivamente caro. Per questo motivo, i consumatori hanno deciso di contattare l’Associazione Giustitalia che si occupa di far rispettare il Codice del Consumo. L’associazione presenterà un esposto in Procura per truffa e anche una denuncia alle autorità amministrative competenti per chiedere la revoca della concessione allo stabilimento balneare.