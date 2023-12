Nella tarda serata di ieri, in via Cassia altezza civico 1816, alcuni cittadini stranieri visibilmente ubriachi hanno iniziato a litigare animatamente in strada per futili motivi. Giunte numerose segnalazioni al 112, la pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma La Storta è intervenuta sul posto, dove la lite era sfociata in rissa, sorprendendo 6 cittadini moldavi, tutti senza fissa dimora, che si stavano aggredendo a vicenda con calci e pugni. Sono stati tutti identificati e denunciati. Per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito, rifiutando le cure mediche.