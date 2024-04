Furti e rapine a Termini: suora minacciata di morte con una spranga di ferro

La Polizia ha arrestato 4 rapinatori e 2 ladre nella zona della stazione Termini. Le due donne, nel corso di un servizio di controllo degli agenti in metropolitana, sono finite in manette per furto pluriaggravato in concorso. Due guardie giurate hanno chiesto aiuto ai poliziotti del Commissariato Viminale, dopo aver fermato una 25enne e una 27enne per aver rubato a una signora il portafogli con 300 euro all’interno.

Minaccia una suora con una spranga di ferro

In via Gioberti, invece, la Polizia ha notato un 40enne che stava camminando in direzione di via Giolitti con una spranga di ferro in mano, mentre in senso opposto stava arrivando una suora. Quando ha visto quest’ultima il 40enne, le ha inizialmente sbarrato la strada, minacciandola di ammazzarla se non gli avesse dato denaro, poi ha iniziato a brandire l’arnese con il chiaro intento di colpirla. Gli investigatori, intervenuti prontamente, sono riusciti a bloccarlo, disarmarlo e arrestarlo per tentata rapina aggravata.

Due arresti per tentata rapina in concorso

Sono stati invece i poliziotti del Commissariato Celio ad arrestare un cittadino italiano di 45 anni e un tunisino di 47 per il reato di tentata rapina aggravata in concorso, visto che i due dopo aver strattonato con violenza una ragazza facendola cadere a terra, quando hanno visto la Polizia, sono fuggiti. Gli agenti sono riusciti immediatamente a raggiungerli e a bloccarli. La giovane aggredita, una 21enne originaria dell’Estonia, ha raccontato di essere stata, poco prima, avvicinata dai due uomini in via G. Amendola, con la scusa di chiederle che ore fossero. Al momento di prendere il telefono dalla tasca dei pantaloni per visionare l’ora, la ragazza è stata bloccata dai due e derubata del telefono. La vittima è riuscita però a riprendere il possesso del suo cellulare e ha tentato di scappare, ma i due si sono scagliati contro di lei strattonandola per terra con violenza. A questo punto, uno di loro l’ha nuovamente fermata e bloccata a terra, mentre l’altro ha tentato di strapparle di nuovo il cellulare senza riuscirci.

Rapina una turista

Era invece libero dal servizio l’investigatore del commissariato Viminale che, in via Amendola, ha riconosciuto un 50enne algerino sospettato di aver appena rapinato un cellulare ad una turista. Un amico della vittima aveva anche tentato di bloccare il malvivente che, di tutta risposta, lo aveva minacciato con un coltello. L’uomo era comunque riuscito a recuperare il cellulare dell’amica anche se per farlo era rimasto leggermente ferito. Il coltello è stato poi sequestrato dal poliziotto. Al termine degli atti di rito il 50enne è stato condotto in carcere a disposizione della Magistratura ha trovato.