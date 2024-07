Furti in appartamento a Casal Bruciato, nell’ultima settimana altri 4 episodi

Proseguono i furti in appartamento nella zona di Casal Bruciato, a Roma: ultimi 3 episodi lungo via Diego Angeli

E’ emergenza sicurezza a Casal Bruciato, dove i residenti da qualche tempo soffrono il problema dei furti in appartamento. L’ultima vicenda si è svolta all’inizio di questa settimana, quando una residente ha trovato la porta d’ingresso della propria casa completamente scassinata. Nella stessa palazzina si è trovata in buona compagnia, considerato come i ladri avevano violato altre porte blindate e poi erano entrati in due appartamenti per svaligiarli.

Proseguono i furti in appartamento a Casal Bruciato: la situazione attuale

Non c’è pace per questo quartiere che affaccia sulla via Tiburtina. L’ultimo episodio è caduto sulle spalle di una residente, che ha trovato la propria casa parzialmente violata da ignoti. Secondo la testimonianza della signora, i ladri avrebbero provato a entrare all’interno della sua abitazione tra lunedì e mercoledì scorso. Un tentativo di violazione cui la signora si è accorta con colpevole ritardo, considerato come in questo periodo stia svolgendo dei lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento.

L’azione dei ladri in questa palazzina di Roma

La donna abita in una palazzina di via Diego Angeli, una parallela della Tiburtina e via dei Crispolti. In una storia messa alla conoscenza della Presidente del Comitato di Quartiere Casal Bruciato, Stefania Martelloni, i ladri avrebbero portato avanti un’azione vandalica molto forte per entrare nell’appartamento della signora. Armati con attrezzi da scasso, hanno smontato il nottolino della porta, non riuscendo però nel loro intento: entrare dentro la casa.

La donna si sarebbe accorta del problema la mattina di mercoledì, quando verso mezzogiorno è tornata alla sua abitazione in via Diego Angeli 147. Accortasi di non poter entrare nell’abitazione per i danni al nottolino, è stato necessario l’intervento di un fabbro per ripristinare la serratura e garantire nuovamente l’accesso all’appartamento. Resta come nella stessa palazzina, sempre tra lunedì e mercoledì, i ladri hanno colpito altri due appartamenti, questa volta riuscendo a entrare nelle case e poi svaligiarle dei beni. In concomitanza a questi episodi, un quarto appartamento è stato violato nella zona di Villa Fassini.