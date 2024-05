Furti in metro, in 3 accerchiano la vittima per rubargli il contante: arrestati

Accerchiano un passeggero della metro per derubarlo del portafogli. I furti in metro sono un fenomeno che spaventa i viaggiatori, ma le forze dell’ordine svolgono costante attività di monitoraggio per prevenire e reprimere il ripetersi di questi eventi. E nella tarda mattinata del 30 aprile – per quanto la notizia sia trapelata solo oggi – il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale ha tratto in arresto 3 persone ritenute colpevoli del reato di furto pluriaggravato in concorso.

Il servizio contro in furti in metro

In particolare nel corso dei consueti servizi di repressione reati svolti in abiti civili all’interno della stazione FS di Roma Termini e zone limitrofe sono stati notati alcuni soggetti dall’atteggiamento inequivocabilmente teso alla ricerca di una potenziale vittima da derubare.

La Polfer segue i sospetti

Nello specifico gli individui, dopo essersi trattenuti senza motivo tra i viaggiatori presenti nell’atrio biglietteria della stazione ferroviaria, si dirigevano verso la fermata della metro A “Termini”, stazionando brevemente sulla banchina, in quel momento particolarmente affollata da numerosi viaggiatori e salendo a bordo del primo convoglio.

Il tentativo di furto sventato dagli agenti

All’altezza della fermata “Spagna” dopo aver individuato una vittima, l’hanno accerchiata approfittando della calca e le hanno sottratto il portafoglio da cui prelevavano velocemente il contante, circa € 190,00 gettando lo stesso a terra. Gli agenti quindi, constatata la dinamica dell’attività delittuosa posta in essere, intervenivano riuscendo a bloccare i correi, successivamente accompagnati per le formalità di rito presso gli Uffici del Reparto Operativo di Roma Termini. La vittima ignara dell’accaduto veniva rintracciata telefonicamente attraverso il rinvenimento dei documenti di identità e contestualmente sporgeva denuncia presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria ove la stessa ha la residenza.