Gabriele Mainetti gira a Roma un film sul Kung Fu

Gabriele Mainetti sta girando a Roma il suo terzo film. Le riprese sono in corso a piazza Vittorio e si tratterà di un film sul kung fu. Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, il regista è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura nella quale i due protagonisti si troveranno catapultati in una zona malfamata della capitale.

La trama del film

Le storie del figlio di un ristoratore indebitato scomparso con il suo amante e una giovane donna, arrivata a Roma per cercare la sorella scomparsa, si intrecceranno. Insieme dovranno affrontare la criminalità, dovranno fare fronte comune contro attacchi di malviventi senza scrupoli. Nella sinossi si legge: ” Uniti dal destino, i due si ritroveranno catapultati nei bassifondi del ventre criminale di Roma. Per sopravvivere dovranno combattere fianco a fianco in una travolgente avventura senza esclusione di colpi, sfidando eserciti di spietati criminali, ma soprattutto antichi pregiudizi e diversità culturale”.

Il cast

Nel cast del film, le cui riprese sono già iniziate, seppure la pellicola non ha ancora un titolo, ci saranno: Stefano Bises e Davide Serino, ma anche la performer cinese delle arti marziali Liu Yaxi, oltre a Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Luca Zingaretti ed Enrico Borrello. Scritto da Gabriele Mainetti con Stefano Bises e Davide Serino, è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside. Verrà diffuso in Italia da Vision Distribution anche se ancora non si sa quale sarà la data di uscita.

Chi è Gabriele Mainetti

Gabriele Mainetti è diventato famoso con Jeeg Robot e Freaks Out. Romano del 1976 Gabriele Mainetti si è laureato in Storia e Critica del Cinema presso l’Università Roma Tre, ha frequentato corsi di regia e di direzione della fotografia, di produzione e di sceneggiatura a New York. Il regista è sposato con l’attrice e assistente alla regia Alice Vicario.