Galleria Alberto Sordi, quali ristoranti e negozi sono presenti al suo interno? Elenco completo

Nel pieno centro di Roma, su via del Corso, c’è la Galleria Alberto Sordi. La prima inaugurazione della Galleria, inizialmente denominata Colonna, come la piazza sulla quale è situata dal nome della Colonna di Marco Aurelio, risale al 1922, realizzata grazie al progetto di un architetto livornese, Dario Carbone.

Bisognerà aspettare il 2003 per la ristrutturazione e la ridenominazione in memoria del celebre attore romano, Alberto Sordi. Ma l’amato edificio in stile liberty tanto apprezzato da romani e turisti nel 2018 è stato acquistato dal Fondo di investimento alternativo italiano immobiliare riservato a investitori professionali denominato “Megas”, gestito da Prelios Sgr, il cui unico quotista è la Fondazione Enasarco che hanno deciso di investire per la sua riqualificazione. Un intervento che è giunto al termine solo in questi giorni restituendo a cittadini e visitatori una delle strutture più significative della città.

Un perfetto connubio tra shopping e intrattenimento

Non solo un luogo destinato allo shopping a pochi passi da vie nevralgiche della città, come via del Babbuino, via Condotti, piazza di Spagna, dove insistono i principali e più ricercati negozi romani, ma anche una location da destinare a incontri culturali e artistici. Un progetto che ha inteso fondere insieme più elementi per restituire non solo un centro fondamentale nel quale fare acquisti, ma anche un luogo di intrattenimento. Così come sottolineato dal sindaco, Roberto Gualtieri, solo pochi giorni fa nel corso dell’inaugurazione che ha rimarcato l’importante ruolo che la Galleria svolge per ‘il tessuto sociale e commerciale di Roma’.

Ristrutturata e ripensata nel rispetto della storicità dell’edificio

Gli interventi programmati ed effettuati sull’edificio sono stati svolti nel pieno rispetto della storicità dell’immobile, seppure ripensando i negozi che ospita che sono stati ridotti da 27 a 15. Alcuni già operativi, altri in procinto di essere inaugurati. Sono diversi e diverso genere gli esercizi commerciali che vengono messi a disposizione della clientela all’interno della Galleria Alberto Sordi. Andiamo a scoprire alcune delle novità… (le foto sono prese dal profilo Facebook della Galleria Alberto Sordi)

Quali sono i negozi che ospita

Tra i locali che saranno ospitati nell’edificio ristrutturato ci sono: