Gay Pride a Roma, sulla metro A torna il “Treno arcobaleno”

Nella settimana del Gay Pride, Atac ha voluto celebrare i valori dell’inclusione facendo entrare in servizio, da stamattina, 12 giugno, sulla metro A il “treno dell’inclusività”. Un convoglio che è simbolo di rispetto per i diritti della persona che – si legge nel comunicato Atac – “raccoglie tutti i colori della bandiera ‘pride progress’ che raccoglie tutti i colori della comunità arcobaleno”.

Anche quest’anno l’Azienda per la mobilità di Roma Capitale ha voluto realizzare un’iniziativa per celebrare i valori dell’inclusione, in occasione della settimana del Gay pride. Sui social è stato anche diffuso un video del “treno arcobaleno” che “è diventato virale con 100 mila visualizzazioni in meno di tre ore”.

Iniziativa che si inserisce nei festeggiamenti dei 30 anni del Gay Pride

Anche grazie al treno arcobaleno, che rimarrà attivo tutta l’estate, Roma si prepara a festeggiare i 30 anni del Gay pride, manifestazione che promuove una società inclusiva, moderna e liberare. Il 15 giugno alle 15 è prevista la parata che prenderà il via da piazza della Repubblica, scenderà per via Cavour, via Merulana, via Labicana, costeggerà piazza del Colosseo, passerà per piazza di porta Capena, in via delle Terme di Caracalla dove si leverà il sipario sul palco delle Pride Croisette dove ci saranno di discorsi conclusivi.

Gli eventi in programma

Nell’ambito dell’evento sono ben 70 gli eventi in programma che hanno preso il via il 1 giugno proprio alle Terme di Caracalla alla presenza di Patty Pravo e del sindaco Roberto Gualtieri. Una serie di appuntamenti che si susseguiranno ogni giorno a partire dalle 18 alle 2 di notte, programmati fino al 15 giugno prossimo. E proprio venerdì prossimo sono previsti una serie di eventi con sfilata di carri colorati, dj e ballerini che percorreranno alcune delle principali strade della Capitale, partendo da piazza della Repubblica a piazza Venezia e al Foro Romano, passando accanto ai monumenti più famosi di Roma. Una giornata che si concluderà con un after party all’Ippodromo delle Capanelle, dove interverranno ben 50 artisti diversi nell’ambito del festival rock internazionale in programma, il ‘Rock a Roma’.