Giallo a Roma, dipendente comunale trovato cadavere nel suo ufficio

Lo cercavano dal pomeriggio di ieri. Del dipendente comunale, un 50enne, non si avevano più notizie da ore, fino a quando la scorsa notte, è stato trovato cadavere, nel suo ufficio del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di via Capitan Bavastro, al civico 94 a Roma.

A dare l’allarme la moglie

A dare l’allarme è stata la moglie che non lo aveva visto rincasare. La donna ha iniziato a chiamare i colleghi di lavoro dell’uomo e, il capoufficio ha deciso di raggiungere via Capitan Bavastro per verificare se era successo qualcosa. Una volta sul posto il responsabile del Dipartimento ha visto la bici del 50enne e ha deciso di dare l’allarme al numero unico d’emergenza.

L’intervento di Polizia e Vigili del fuoco

Ad accorrere alle 2 della scorsa notte sono stati gli agenti di Polizia insieme ai Vigili del fuoco che hanno fatto la terribile scoperta: il corpo senza vita dell’uomo. Le prime ipotesi investigative fanno propendere per il suicidio, anche se al momento tutte le piste restano aperte.

L’indagine della Procura per capire cosa sia successo

Mentre gli inquirenti scandagliano la vita del dipendente comunale, come è consuetudine in questi casi, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine e non è escluso che a breve disponga sulla salma esame autoptico per stabilire quali siano state le cause del decesso.