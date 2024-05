Roma: “Sono la nipote di Steffi Graf”, ragazza trovata in un lago di sangue nel B&B in centro

E’ giallo a Roma in merito al ritrovamento di una ragazza in un lago di sangue all’interno di una struttura ricettiva del centro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri unitamente ai soccorsi del 118. Cosa sappiamo.

Trovata in una stanza, ferita e con sangue ovunque. E’ questo lo scenario che i Militari dell’Arma si sono ritrovati davanti l’altro ieri, in un B&B del centro. L’allarme, lanciato dal personale della struttura, è scattato in Via Cimarra, a due passi dalla fermata metro Cavour mercoledì 15 maggio 2024. La ragazza, sulla ventina, sarebbe stata trovata sul suo letto completamente nuda, asserendo di essere la nipote di un ex leggenda del tennis, Steffi Graf nello specifico.

Talia Graf, la (presunta) nipote di Steffi Graf trovata in una pozza di sangue nel B&B a Roma

Ed è qui, allora, che la trama si infittisce. Al momento infatti non ci sarebbero riscontri sull’effettiva identità della giovane, rinvenuta peraltro in stato confusionale. Talia Graf, ovvero il nome ripetuto agli operatori intervenuti nell’albergo, corrisponderebbe, cercando sul web, ad una ragazza effettivamente giovane, che sui social si qualifica come modella, con un’età compatibile con quella della ragazza trovata ferita. Ma non è dato sapere si tratti effettivamente o meno di lei.

Non solo. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra Redazione non ci sarebbero inoltre conferme sul rapporto di parentela con l’ex campionessa. Le indagini, non a caso, sono in corso con il più stretto riserbo da parte degli investigatori. Sembrerebbe escluso, tuttavia, il coinvolgimento di terze persone (il che vorrebbe dire nessuna aggressione violenta, nessun accoltellamento): la ragazza, in poche parole, potrebbe essersi ferita da sola ma non è chiaro se per un incidente o volontariamente. Ad ogni modo ogni pista viene tenuta in considerazione, non tralasciando il più piccolo elemento che potrebbe aiutare a far luce sul caso.

Talia Graf ferita nell’albergo a Roma? Chi è Steffi Graf

Se effettivamente la ragazza fosse la nipote della tennista parliamo in questo caso dell’ex giocatrice di nazionalità tedesca naturalizzata statunitense, considerata una delle migliori atlete della storia, sposata con un altro asso di questo sport, Andre Agassi. La giovane, ad ogni modo, si trova ora ricoverata in Ospedale, ancora sotto choc.