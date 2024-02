Giallo, resti umani nel sottotetto di una villa: comunità sotto choc

Macabra scoperta, qualche giorno fa, da parte di alcuni operai impegnati nei lavori di ristrutturazione di una villa a Barbona a pochi chilometri da Rieti. Nel corso dei lavori, infatti, hanno rinvenuto nel sottotetto dell’immobile, resti umani.

Gli operai hanno fatto la scoperta durante i lavori di restauro

I proprietari della villa, situata sulla strada regionale 471 di Leonessa, sono di Roma e utilizzavano la residenza saltuariamente, per trascorrere periodi di relax probabilmente. Decisi a restaurare la loro casa delle vacanze avevano incaricato una ditta edile di svolgere l’intervento. È stato proprio nel corso di queste attività che gli operai hanno rinvenuto, secondo quanto riporta Il Messaggero, teschi e altre ossa umane, tra le quali anche alcune di piccole dimensioni che possono far pensare a bambini oppure a persone di bassa statura. Tra gli altri sembra siano stati rinvenuti anche resti mummificati.

Teschi, ossa e resti mummificati ai quali ora gli investigatori stanno cercando di dare un nome

Una scena da brividi quella che si sono trovati davanti i dipendenti della ditta edile che hanno dato immediatamente l’allarme ai Carabinieri che ora stanno lavorando di concerto con la Procura della Repubblica per risalire all’identità. Verranno svolte indagini utili a dare un nome a quei resti, mentre si cerca di capire cosa sia successo e come mai nessuno si sia mai accorto di nulla. Gli inquirenti hanno, infatti, prelevato quei resti per consentire agli esperti di svolgere le indagini necessarie anche a datare il decesso.

La comunità della cittadina sotto choc

Le attività investigative proseguono a ritmi serrati su un caso che resta avvolto dal mistero. Al momento, infatti, gli investigatori non lasciano trapelare informazioni circa eventuali sviluppi d’indagine. Certo è che l’intera comunità è rimasta scioccata dal ritrovamento.