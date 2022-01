Giardino di Roma, la nuova fermata della Roma-Lido: dove si trova e quando aprirà

Si fa sempre più vicina la realizzazione della nuova fermata sulla linea della Roma-Lido. La nuova stazione sarà costruita a “Giardino di Roma”, un quartiere di circa 11.000 abitanti che si trova tra Vitinia e Casal Bernocchi.

Nuova fermata della Roma-Lido a “Giardino di Roma”

Grazie a questa nuova fermata migliaia di pendolari che ogni giorno sono costretti a percorrere via Cristoforo Colombo o via Ostiense per raggiungere il centro di Roma, a breve potranno usufruire del servizio ferroviario e, magari, trascorrere meno tempo nel traffico. «Questo rappresenta un servizio essenziale – spiega Giovanni Zannoli, presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale – che da anni i residenti del quartiere stanno rivendicando».

«La fermata è prevista nel Piano regolatore – prosegue Zannoli – i soldi per realizzarla sono stati deliberati da Roma Capitale. L’amministrazione capitolina ha la possibilità di progettare l’opera e consegnare i progetti ad Astral, che si occuperà delle infrastrutture per la regione Lazio. C’è la necessità di predisporre gli atti per lo studio di fattibilità, con l’obiettivo di arrivare al progetto definitivo in tempi brevi.

Personalmente – conclude il Presidente della commissione Mobilità – non mi fermerò finché non vedrò posare la prima pietra».