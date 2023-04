Gigantesco Pino si abbatte sulla Luiss a Roma: sgomento e paura per gli studenti (FOTO)

Un gigantesco albero di Pino si è abbattuto ieri su uno degli edifici dell’università Luiss di Roma. Fortunatamente, a seguito del crollo nessuno studente è rimasto ferito. Una tragedia sfiorata quella verificatasi presso l’ateneo in quanto il punto dove si è abbattuto l’albero è molto trafficato. Danneggiati alcuni motorini posteggiati nelle vicinanze.

Roma, maltempo: albero caduto all’Arco di Travertino (FOTO)

L’imponente Pino crollato ieri sulla Luiss

Il crollo del gigantesco albero di Pino si è verificato ieri presso la sede dell’università Luiss di Roma di viale Romania e subito le foto dell’accaduto hanno fatto il giro del web. Dalle immagini si coglie chiaramente tutta l’imponenza dell’albero che è finito con i rami e la parte superiore sotto ad un portico dell’università Guido Carli. Restano attualmente da chiarire le cause del crollo e nessuna pista è esclusa, né che possa essere riconducibile ad una malattia del Pino, né ad uno strascico del maltempo che nei giorni scorsi ha imperversato sulla Capitale. Tagliato in pezzi e portato via, l’area è poi stata messa in sicurezza. Fortunatamente nel crollo non si sono registrati feriti anche se il punto dove si è verificato è molto frequentato. Restano adesso i ricordi degli studenti, molti dei quali erano abituati alla presenza di quel grande arbusto.

I commenti social

Le foto dell’imponente Pino che ieri si è abbattuto nella sede Luiss di viale Romania in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web: pubblicate sulla pagina Instagram dell’ateneo, sono poi finite anche su The Roman Post e sull’iconico canale Welcome to Favelas. Come spesso accade in questi casi, le immagini hanno scatenato i commenti più disparati da parte degli utenti e l‘ironia non si è fatta certamente attendere: ‘Facoltà botanica’ si legge ed ancora: ‘Quando la cultura mette radici’, fa eco un altro.