Giorgia Soleri ha la fibromialgia: ‘Mi sento meno sola con voi’

Giorgia Soleri soffre di fibromialgia. Nel corso di quest’ultimo anno si è sentito molto parlare di lei ma soprattutto delle battaglie che porta avanti e per le quali si batte. Le battaglie contro “le malattie invisibili” quali ad esempio la vulvodinia, l’endometriosi o ancora la neuropatia del pudendo. Lei che ha dovuto imparare a conviverci quando erano ancora degli sconosciuti malesseri — “non degni” di attenzione, nonché estremamente difficili da diagnosticare — ora deve tornare a farci i conti.

Leggi anche: Giorgia Soleri e il commento (fake) su Victoria dei Maneskin: ‘Basta, cancellerò il profilo Twitter’

La nuova diagnosi

Giorgia Soleri ha scoperto di soffrire di fibromialgia, a comunicarlo lei stessa con un post su Instagram: ‘Qualche giorno fa è arrivata la quinta diagnosi, con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome. o anche sensibilizzazione centrale’.

Nel suo lungo post, l’influencer e scrittrice fa un piccolo passo indietro nel tempo, tornando al 2019 quando ha iniziato il proprio percorso di sensibilizzazione che ha portato, tra le altre cose, anche alla nascita del Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo del quale fa parte e dove, insieme ad altre attiviste, si batte affinché anche questa tipologia di malattia possa presto entrare a far parte dei Lea (Livelli essenziali di assistenza).

Il ringraziamento

Non è un momento semplice per la donna, come lei stessa ha dichiarato: ‘Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi ma questa volta è stato diverso. Ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa ti torna sempre indietro.

‘Mi sono tornati indietro empatia, amore, supporto, vicinanza, abbracci silenziosi e sguardi a voce alta poche ore prima di questa diagnosi, per una casualità che a ripensarci fa sorridere, mi tatuavo “together we are stronger” e oggi lo sento più che mai. Grazie’.

Queste le sentite parole di Giorgia ha sentitamente ringraziato i suoi fan e più in generale la comunità social che la segue per il supporto e l’affetto che le stanno dimostrando.