Giorgia Soleri e il commento (fake) su Victoria dei Maneskin: ‘Basta, cancellerò il profilo Twitter’

La fidanzata del frontman dei Maneskin ancora sotto attacco. Giorgia Soleri è una delle influencer più apprezzate del momento ma il suo essere attivista e compagna di Damiano David la pone al centro dell’attenzione. Stavolta però, dopo l’ennesima critica, Soleri ha deciso di chiudere twitter.

Il messaggio contro Victoria dei Maneskin

La polemica riguarda Victoria De Angelis, chitarrista dei Maneskin. Secondo i rumor che circolano sui social Giorgia Soleri avrebbe parlato male di lei su Instagram definendola una “pu**ana”.

Sullo screen che sta girando online, pubblicato su Twitter, si legge: “Nel mio box domande è stato chiesto più volte Te conosci Victoria dato che conosci Damiano? Beh la mia risposta è sì e so che è una pu**ana schifosa” con tanto di traduzione in inglese. In risposta allo screen Soleri scrive: “Ma vi inventate tutto oh”, sottolineando che quanto riportato non corrispondesse al vero.

Soleri: “Vi inventate tutto, chiudo Twitter”

Una fan ha mostrato solidarietà chiedendole come facesse a sopportare gli attacchi e come risposta ha ricevuto uno sfogo da parte dell’influencer: “A breve cancello twitter e smetto di aprire le richieste di messaggi perchè al contrario di quello che si pensa essere sotto shit storm fa schifo e colpisce”.

Le critiche al libro di poesie “La Signorina Nessuno”

Non è certo la prima volta che Giorgia Soleri riceve insulti. Di recente, infatti, l’attivista ha risposto alle critiche rivoltele per il suo libro di poesie “La signorina Nessuno”, in cui descrive anche i suoi passionali amplessi con Damiano. Alle critiche alla sua arte Soleri ha risposto: “Le cattiverie ditele precise. Poi se lo fa lui nelle sue canzoni nessuno lo attacca”.