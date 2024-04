Giornata della Terra a Villa Borghese: i bambini incontrano i Vigili del Fuoco | FOTO

Giornata mondiale della Terra a Roma, i Vigili del Fuoco incontrano bambini e ragazzi a Villa Borghese. Eventi e iniziative, le immagini.

I Vigili del Fuoco partecipano alla 54° Giornata Mondiale della Terra-Villaggio per la Terra, in programma dal 18 al 21 aprile. L’evento si svolge presso la Terrazza del Pincio e Galoppatoio di Villa Borghese ed è dedicato in particolar modo ai giovani.

L’evento

Davvero fitto il programma degli eventi, con incontri, spettacoli e tanto altro. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si apprende in una nota, sarà presente con la propria Banda Musicale, il Comando di Roma e l’ANVVF. Allestito anche un percorso sulla cultura della sicurezza “Pompieropoli”.