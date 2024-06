Giubileo, nuove regole per i dipendenti del Vaticano: “Niente tatuaggi, piercing e convivenze”

Roma si prepara al Giubileo in vari modi, non solo cantieri aperti per offrire ai visitatori più servizi e un aspetto rinnovato della città, ma regole ferree che interessano anche i dipendenti della Fabbrica di San Pietro. Anche i lavoratori laici del Vaticano sono tenuti al rispetto di un regolamento che impedisce loro di avere piercing e tatuaggi in vista, ma anche convivenze non suggellate dal matrimonio con rito religioso.

Come riporta Il Messaggero si tratta di regole che coinvolgono tutti “sia i Sampietrini, storiche maestranze che da sempre si occupano del mantenimento del luogo di culto, che gli impiegati assunti ai vari livelli della Fabbrica, un organismo amministrativo nato con la stessa basilica michelangiolesca”.

Violare le regole mette a rischio licenziamento

In occasione della ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo è stato reso noto il nuovo regolamento di condotta che prevede, tra l’altro anche il licenziamento dei dipendenti laici qualora verranno trovati a divulgare informazioni a estranei su quanto succede all’interno della basilica. È, inoltre, stato stabilito che non possono ricevere estranei in ufficio, né possono “asportare documenti originali, fotocopie, copie elettroniche o altro materiale d’archivio». Negato poi l’uso indebito «di timbri e carta intestata o software informatici della Fabbrica per scopi di natura privata”.

Fondamentale la cura dell’aspetto

A quanto pare l’esteriorità sarà rilevante, visto che tutti i dipendenti dovranno curare il loro aspetto, nel rispetto dell’ambiente. Una disposizione che si traduce in termini concreti in: “Niente tatuaggi e piercing, ma ‘abiti decorosi e consoni al lavoro da svolgere’”.

Le regole redatte in Statuti e Regolamenti

Tutta una serie di disposizioni inserite nei testi degli Statuti e dei Regolamenti e riguardano sia la basilica sia la Fabbrica. Una novità che era nell’aria visto che si tratta di disposizioni che sono già passate al vaglio dei giuslavoristi vaticani.