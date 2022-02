Giuramento Mattarella, lo spettacolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma (VIDEO)

Le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo di Roma oggi, 3 gennaio, mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prestava il suo Giuramento per la seconda volta. La pattuglia acrobatica dell’aeronautica militare ha sorvolato il centro storico della Capitale mentre il Capo dello Stato faceva il suo insediamento al Quirinale.

Il discorso del Presidente Mattarella

Nel suo lungo discorso, durato quasi 40 minuti, Mattarella inizia con queste parole: “Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l’unità della Repubblica. Il mio pensiero è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani e in particolare a quelli in particolare difficoltà che in questo momento si attendono risposte al loro particolare disagio. Adempirò al mio dovere secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà”. “I tempi duri che siamo stati costretti a vivere ci hanno lasciato una lezione: dobbiamo dotarci di strumenti nuovi per prevenire futuri possibili pericoli globali, per gestirne le conseguenze, per mettere in sicurezza i nostri concittadini”, ha aggiunto il Presidente

Le urgenze

Le urgenze, secondo il Presidente, sono quelle di natura sanitaria, economica e sociale e sarà al centro dell’impegno di Mattarella. “Non possiamo permetterci ritardi né incertezze”, ha dichiarato il Capo dello Stato. Le parole del Presidente sono state accolte da un applauso da parte dei presenti. Questa la dichiarazione della Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati: “Sono certa che, anche in questa congiuntura, la Sua saggezza e il Suo equilibrio sapranno accompagnare e sostenere le scelte collettive, orientandole sempre alla promozione dei principi di coesione e solidarietà. In questa sfida comune, potrà sicuramente contare sull’impegno di tutte le Istituzioni repubblicane, a partire dal Parlamento, che è il cuore pulsante della democrazia, e che insieme al Governo è pronto ad affrontare con determinazione e fiducia la sfida della ripresa dall’emergenza pandemica”.

Le parole di Gualtieri

Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha espresso parole di stima verso il Presidente Mattarella: “Signor presidente della Repubblica, è mio grande onore formulare a lei – a nome di Roma Capitale e dei suoi cittadini – gli auguri più rispettosi e più calorosi per l’altissimo incarico che il parlamento e i delegati delle regioni hanno deciso di rinnovarle. Sappiamo che questo secondo mandato costituisce per lei un sacrificio personale, un cambiamento inatteso delle prospettive di vita. Anche per questo vorrei esprimerle gratitudine e riconoscenza per la generosità e il senso di responsabilità che ha dimostrato nei confronti del paese. I romani l’hanno apprezzata in questi sette anni nello svolgimento del suo alto compito, così autorevole e rispettoso della costituzione”.

Le frecce Tricolori

Ed ecco lo spettacolo delle Frecce Tricolori che hanno sorvolato il cielo di Roma mentre il presidente della Repubblica prestava il suo secondo giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana.