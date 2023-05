GRA chiuso per lavori: ecco quando e gli svincoli interessati

Roma. In corso alcuni lavori su specifici tratti del Grande Raccordo Anulare che comporteranno la chiusura di alcuni svincoli per due notti. I lavori su una delle arterie maggiormente trafficate della Capitale hanno come fine quello di migliorare la viabilità e lo stato del servizio da parte di Anas. Ma quando verranno effettuati e quali sono gli svincoli interessati?

Lavori sul Grande Raccordo Anulare, cambio delle barriere laterali alle uscite della Cassia Veientana

Dove verranno effettuati i lavori sul GRA

Nel tratto Appia-Aurelia del Raccordo saranno chiuse sia l’entrata sia l’uscita allo svincolo 25 del chilometro 52,5 di via Laurentina in direzione interna dalle 21 alle 6 del mattino del giorno successivo, fino al prossimo 27 maggio con chiusura alternata di una rampa per volta in entrata e in uscita. Analogo discorso per lo svincolo 28, dove entrata ed uscita saranno temporaneamente chiuse al traffico per l’effettuazione dei medesimi lavori. In particolare, lo svincolo 28 è quello che porta alla strada statale 8 Via Del Mare – Via Ostiense all’altezza del chilometro 57,7 in entrambe le direzioni. La chiusura sarà effettuata dalle 21 alle 6 del mattino successivo, fino al prossimo 31 maggio.

la chiusura della rampa di svincolo “Intersezione a Raso via del Mare”

Ricordiamo infine che sempre sul Grande Raccordo Anulare, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 6 del mattino successivo e fino al termine dei lavori – fissato per il prossimo 31 maggio – ci sarà la completa chiusura della rampa di svincolo “Intersezione a Raso via del Mare”. Chiusura che verrà effettuata a partire dallo svincolo di via dell’Equitazione, che porta all’immissione sul GRA.