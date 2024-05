Grave incidente a Roma, scontro auto moto: chiusa Via di Grotta Perfetta, centauro in codice rosso

Mattinata di incidenti a Roma. Il più grave si è verificato al momento in Via di Grotta Perfetta con la strada che è stata chiusa al traffico. A scontrarsi un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro. Sul posto 118 e Polizia Locale.

Incidente grave questa mattina poco dopo le ore 8.00 a Roma, in Via di Grotta Perfetta, nella zona de L’Annunziatella. A scontrarsi, in una dinamica in fase di accertamento, sono state un’auto e una moto. L’impatto è stato piuttosto violento: ad avere la peggio è stato il centauro, trasferito d’urgenza in Ospedale.

Incidente in Via di Grotta Perfetta: strada chiusa

Il motociclista, che viaggiava in sella a ad un motoveicolo Honda, è stato portato al Sant’Eugenio in codice rosso. Si tratta di un 48enne italiano. Nessuna conseguenza invece per l’automobilista (l’autovettura rimasta coinvolta è una Fiat Panda, ndr).

La strada risulta al momento ancora chiusa nel tratto compreso tra Viale Molière e Via dell’Automobilismo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, stanno operando gli agenti della Polizia di Roma Capitale del VIII gruppo Tintoretto.

Ieri un bambino è stato investito a Roma nord

In queste ore la cronaca di Roma è di nuovo tornata a riempirsi di notizie in merito ad incidenti stradali. Ieri pomeriggio un bambino di 12 anni è stato travolto da un’auto ed è finito in codice rosso in Ospedale: l’incidente è avvenuto nella zona nord di Roma, in Via Carmelo Bene. A centrarlo in pieno, in circostanze da chiarire – sembrerebbe comunque che il 12enne stesse attraversando fuori dalle strisce – una Renault Clio. Stamattina invece un altro sinistro (ora risolto) ha interessato la Via Cassia provocando lunghe code e rallentamenti.