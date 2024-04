Grave incidente a Roma, scontro auto moto in Via della Bufalotta: 48enne in codice rosso

Grave incidente a Roma, scontro auto moto in Via della Bufalotta. Ad avere la peggio è stato un centauro di 48 anni portato in codice rosso in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale.

Scontro stamattina a Roma lungo Via della Bufalotta all’altezza di Via Carlo Bernari. Qui un’auto, una Opel Agila, e una moto, modello BMW, sono rimaste coinvolte in brutto sinistro che ha provocato il ferimento in modo grave del centauro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III gruppo Nomentano.

Incidente auto moto: 48enne in gravi condizioni a Roma

Il motociclista rimasto ferito è un uomo italiano di 48 anni, portato in codice rosso in Ospedale. Illesa invece la conducente dell’autovettura, una donna ucraina di 54 anni. In fase di accertamento l’esatta dinamica dell’incidente da parte dei caschi bianchi. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 11.00 di oggi, mercoledì 10 aprile 2024, ed ha provocato ripercussioni alla viabilità di zona.