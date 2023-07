Grave incidente a Velletri, morto un centauro di 31 anni

Gravissimo incidente nella zona di Velletri, dove nella giornata di oggi ha perso la vita un ragazzo di 31 anni. La morte del giovane sarebbe stata dovuta a uno schianto tra la propria motocicletta e un’automobile, con l’urto che avrebbe sbalzato, in maniera fatale, il motociclista dalla sella del proprio mezzo. Un caduta pesante sul manto stradale, che avrebbe ucciso sul colpo il 31enne.

Lo scontro tra l’automobile e la moto a Rocca di Papa

L’episodio si sarebbe svolto ai Castelli Romani, lungo via Pratoni del Vivaro. La motocicletta del ragazzo, per motivi ancora tutti da confermare, si sarebbe scontrata con un veicolo intorno all’ora di pranzo. Come riportano alcune testimonianze, verso l’una si sarebbe sentito un forte scontro provenire dallo svincolo, con il motociclista che portava la due ruote riverso a terra e con gravi ferite sul corpo.

Chi è la vittima dell’incidente?

Il nome della vittima non è stato ancora ufficializzato dagli Enti preposti, ma è stato confermato come il ragazzo provenisse da Valmontone. Prima di morire, la sua motocicletta sarebbe entrata in collisione con un’autovettura. La macchina incidente, da quello che siamo riusciti a sapere, vedeva a bordo una coppia giovane di sposi, con i ragazzi che provenivano da un Comune dei Castelli Romani.

Le prime ricostruzione del drammatico incidente

Secondo i primi rilevamenti effettuati sul posto, effettuati da Carabinieri di Rocca di Papa e la Polizia Locale dello stesso Comune, al momento dell’impatto tra i mezzi il motociclista era impegnato a guidare in direzione di via dei Laghi. L’auto con cui si sarebbe scontrata la moto, invece, proveniva da una stradina provinciale. Tale strada, secondo le geografie, costeggiava un importante centro equestre della zona. La strada, per effettuare i giusti rilievi, è rimasta chiusa per diverse ore. Il corpo del motociclista, invece, è stato trasferito al Policlinico di Tor Vergata.