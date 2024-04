Grave incidente sulla Salaria, strada chiusa: camion finisce ribaltato, traffico in tilt | FOTO

Incidente sulla Via Salaria a Roma nord, strada chiusa. Un mezzo pesante, in circostanze ancora da chiarire, è finito di fianco sulla carreggiata ostruendo di fatto il transito veicolare. C’è un ferito grave. Tutti gli aggiornamenti.

Grave incidente sulla Via Salaria a Roma poco fa. Un mezzo pesante è finito ribaltato sulla strada. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una seconda autovettura. La strada in questo momento risulta interdetta anche perché il camion ostruisce di fatto l’intera carreggiata. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano.

Foto: Massimo B. Gruppo Facebook Monterotondo disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi

Via Salaria chiusa oggi a Roma nord

L’incidente si è verificato all’altezza del km 18+600 della Via Salaria, nel quadrante a nord di Roma, poco prima della tenuta Santa Colomba, intorno alle 12.20 di oggi. Il traffico risulta al momento fortemente rallentato in entrambe le direzioni. Secondo le prime informazioni disponibili nell’impatto sarebbe rimasta ferita una persona in modo piuttosto serio: si tratta del conducente dell’autocarro portato in Ospedale in codice rosso presso l’Ospedale San Pietro.

Illesa invece la conducente della macchina. Secondo una prima ricostruzione il mezzo pesante, un autocarro Iveco che trasportava un carico di tronchi, si è ribaltato, andando a colpire l’auto, una Citroen C3. Davvero complessa la situazione sul fronte della viabilità perché in zona non ci sono strade alternative sulle quali deviare il traffico. Uno scenario difficile, destinato a peggiorare con il passare dei minuti.