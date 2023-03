Green pass falsi, indagato il medico di Pippo Franco: ‘Il vaccino t’ammazza, lascia stare’

Sembrano non conoscere fine le vicende giudiziarie del medico dei vip Antonio D.L., già sotto inchiesta per la vicenda dei falsi green pass. Ora, il professionista potrebbe finire in tribunale per un’ulteriore questione, stavolta relativa alle false certificazioni sui vaccini per disabili. Come riportato dal Corriere della Sera, il medico dei vip sarebbe riuscito far ottenere la certificazione a tutta la sua famiglia, oltre che a parenti e amici. Persone che, tuttavia, non avrebbero alcun tipo di problema e che, di conseguenza, non necessitano del pass.

Il medico avrebbe fatto ottenere una falsa certificazione a Pippo Franco, noto attore e conduttore televisivo, anche lui a processo. Tuttavia, nell’inchiesta – portata avanti dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Roma – ci sono altre 22 persone indagate e per le quali potrebbe essere richiesto il rinvio a giudizio. Secondo le indagini dei militari del Nas l’ideatore della truffa delle false certificazioni sarebbe proprio il medico e stando ad alcune intercettazioni, le sue parole appaiono alquanto chiare ed eloquenti: ‘Il vaccino t’ammazza, lascia stare’. L’uomo mandava poi le persone che si rivolgevano a lui da un altro dottore, Alessandro A., il quale avrebbe finto di inoculare ai pazienti la dose e nel suo studio si è recato anche Pippo Franco.

La smentita

Dal canto suo, il medico ha sempre smentito ogni accusa, sostenendo anzi di essere favorevole alla campagna vaccinale contro il Covid-19 e di aver convinto anche diverse persone sull’importanza di vaccinarsi. Anche l’attore e conduttore televisivo Pippo Franco tramite il proprio legale ha sempre rimandato al mittente ogni accusa rispetto a tale vicenda, dichiarando che sia lui sia la sua famiglia si sono sottoposti regolarmente alla vaccinazione e avendo tutte le prove per dimostrarlo.