Grosso incendio a Roma, fiamme in un palazzo della Montagnola

Pomeriggio di paura nel territorio della Montagnola, storico quartiere di Roma. Da una palazzina sarebbero fuoriuscite lingue di fuoco, che hanno costretto i Vigili del Fuoco a evacuare la grande struttura. Sulle cause dell’incendio e soprattutto delle evacuazioni, ancora gli stessi pompieri stanno indagando. Al momento, i soccorsi arrivati sul posto stanno gestendo le fiamme affinché non creino ulteriori danni alla struttura residenziale.

L’incendio nella palazzina di Roma

Dopo l’ora di pranzo, un grosso incendio si sarebbe sviluppato all’interno del quartiere della Montagnola. Una palazzina di otto piani avrebbe visto svilupparsi un incendio al suo interno, con lo stabile situato a via della Badia di Cava e a pochi passi dall’arteria urbana della Cristoforo Colombo. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco sul posto, che notando il forte incendio hanno subito messo in sicurezza i residenti della palazzina e liberato i vari appartamenti presenti nella struttura edilizia.

Le prime ipotesi riguardo l’incendio della Montagnola

Le indagini sono appena cominciate, considerato come i soccorsi sono arrivati sul posto poco prima delle ore 14. Al momento, è plausibile pensare come le fiamme siano state innescate da un corto circuito all’interno della palazzina. Sembrerebbe, infatti, come dentro l’edificio siano stati trovati diversi cavi scoperti. Da questi cavi, secondo le prime ricostruzione, si sarebbe fatte strada le fiamme all’interno dell’edificio residenziale.

Fumo nero visibile dalla Cristoforo Colombo

Secondo le prime testimonianze delle persone che vivono la zona della Montagnola, all’interno del quartiere si sono vissuti momenti di paura. Su via Cristoforo Colombo, nella zona tra l’Eur e Tor Marancia, è stato possibile individuare una colonna di fumo nero proveniente proprio da quartiere attaccato alla via Laurentina. I residenti, inoltre, hanno sottolineato come l’azione del fumo denso ha reso irrespirabile l’aria, dando disagi ai residenti. Almeno per il momento, non si registrano feriti o superstiti all’interno di questo incidente.

Il riscontro dei Vigili del Fuoco nella palazzina di Montagnola

Dalle ore 13:00 circa, le squadre VVF 11/A e 7/A, con l’ausilio del CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), stanno intervenendo in Via della Badia di Cava 68, per un probabile incendio di alcuni cavi interrati. In via precauzionale sono stati evacuati gli inquilini del palazzo al civico 56. Nessuna persona coinvolta. Nella zona è stata interrotta, dal personale addetto, la distribuzione di energia elettrica fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.